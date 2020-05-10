سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم 10/5/2020 

يحرص السوريون والعرب على معرفة سعر الليرة السورية في السوف المركزي والسوداء، خاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسبب ما طرأ على تدهور الليرة نتيجة الحرب المستمرة منذ 2011.

وإليكم سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء والسوق المركزي اليوم الأحد 10/5020 في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 10/5/2020 حسب أسعار التجارة الدولية ، وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 10/5/2020 في سوريا.

العملة رمز العملة الحد الأدنى الحد الأعلى

الدولار الأمريكي (US DOLLAR) USD 434 438

اليورو (EURO) EUR 483 488

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND) GBP 565 570

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR) CAD 330 333

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER) DKK 64 65

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER) NOK 48 48

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR) KWD 1,430 1,444

الريال السعودي (SAUDI RIYAL) SAR 116 117

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR) JOD 620 626

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR) BHD 1,160 1,171

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM) AED 119 121

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL) QAR 119 120

الريال العماني (OMANI RIAL) OMR 1,131 1,142

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND) EGP 27 28

الليرة التركية (TURKISH LIRA) TRY 172 175

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR) LYD 730 744

وبخصوص سعر صرف الليرة السورية، فمعروف أن سعر الليرة في السوق السوداء يختلف عن سعر الليرة في البنك المركزي السوري أو المصرف المركزي.

كما أن الأسعار ليست ثابتة فهي تتغير من تاجر إلى آخر والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف.

وتعرضت الليرة السورية للخسارة الكبيرة جدًا خلال الحرب في سوريا حيث أدى ذلك لإضعاف قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى.

والليرة السورية هي العملة الرسمية لـلجمهورية العربية السورية. بدأ العمل بها عام 1948 بعد انفصال مصرف سوريا ولبنان الذي كان يصدر الليرة السورية - اللبنانية. تنقسم الليرة السورية إلى 100 قرش.

وتعاني سوريا منذ عام 2011 من حرب داخلية قوية أثرت على اقتصادها بالكامل ، ونتيجة لذلك ، انهارت العملة الوطنية السورية الليرة السورية مقابل الدولار ، وارتفعت السلع والخدمات الرئيسية ، مع كل هذا تحمله مواطن سوري يعيش في فقر وبطالة.