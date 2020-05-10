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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم 10/5/2020 

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:52 - 10 مايو 2020
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأجنبية
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يحرص السوريون والعرب على معرفة سعر الليرة السورية في السوف المركزي والسوداء، خاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء بسبب ما طرأ على تدهور الليرة نتيجة الحرب المستمرة منذ 2011.

وإليكم سعر صرف الليرة  السورية في السوق السوداء والسوق المركزي اليوم الأحد 10/5020 في جميع المدن السورية:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 10/5/2020  حسب أسعار التجارة الدولية ، وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 10/5/2020 في سوريا.

العملة   رمز العملة              الحد الأدنى     الحد الأعلى    

الدولار الأمريكي (US DOLLAR)     USD          434   438  

اليورو (EURO)       EUR          483   488  

الجنيه الإسترليني (STERLING POUND)   GBP          565   570  

الدولار الكندي (CANADIAN DOLLAR)     CAD          330   333  

الكورون الدنماركي (DANISH KRONER)    DKK          64     65    

الكورون النرويجي (NORWEGIAN KRONER)     NOK          48     48    

الدينار الكويتي/جديد (KUWAITI DINAR)    KWD          1,430 1,444

الريال السعودي (SAUDI RIYAL)     SAR          116   117  

الدينار الأردني (JORDANIAN DINAR)     JOD          620   626  

الدينار البحريني (BAHRAINI DINAR)       BHD          1,160 1,171

الدرهم الإماراتي (EMIRATES DIRHAM)    AED          119   121  

الريال القطري الجديد (QATARI RIYAL)     QAR          119   120  

الريال العماني (OMANI RIAL)       OMR          1,131 1,142

الجنيه المصري (EGYPTIAN POUND)     EGP          27     28    

الليرة التركية (TURKISH LIRA)      TRY           172   175  

الدينار الليبي (LIBYAN DINAR)     LYD           730   744

وبخصوص سعر صرف الليرة السورية، فمعروف أن سعر الليرة في السوق السوداء يختلف عن سعر الليرة في البنك المركزي السوري أو المصرف المركزي.

كما أن الأسعار ليست ثابتة فهي تتغير من تاجر إلى آخر والوقت والموقع أحد عوامل تقلبات أسعار الصرف.

وتعرضت الليرة السورية للخسارة الكبيرة جدًا خلال الحرب في سوريا حيث أدى ذلك لإضعاف قيمة الليرة مقابل العملات الأخرى.

والليرة السورية هي العملة الرسمية لـلجمهورية العربية السورية. بدأ العمل بها عام 1948 بعد انفصال مصرف سوريا ولبنان الذي كان يصدر الليرة السورية - اللبنانية. تنقسم الليرة السورية إلى 100 قرش.

وتعاني سوريا منذ عام 2011 من حرب داخلية قوية أثرت على اقتصادها بالكامل ، ونتيجة لذلك ، انهارت العملة الوطنية السورية الليرة السورية مقابل الدولار ، وارتفعت السلع والخدمات الرئيسية ، مع كل هذا تحمله مواطن سوري يعيش في فقر وبطالة.

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