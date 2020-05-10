تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على نشر أديعة شهر رمضان المبارك لاهتمام المواطنين بها وتداولها بشكل يومي ، حيث تنشر اليوم دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2020 ن وخاصة ان شهر رمضان اقترب من الثلث الاخير من شهر رمضان .

ويبحث الملايين من المسلمين عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

المسلمون يحرصون على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

وسنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم).

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2020

"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ".

ثواب هذا دعاء اليوم السابع عشر من رمضان :

"مَنْ دَعَا بِهِ غُفِرَ لَهُ وَ لَوْ كَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

وإلى هُنا نكون قد عرضنا لكم دعاء اليوم السابع عشر رمضان 2020، والآن سنعرض لكم دعاء المظلوم ودعاء الثلث الأخير من الليل.

دعاء المظلوم في شهر رمضان