التنمية الاجتماعية تحول كشف بـ 10 الآف أسم جديد وتوقعات بصرف 500 شيقلاً اليوم

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك اليوم الأحد 10/5/2020 ، ان الوزارة حولت بالأمس كشوفات بـ10 الآف أسم لـ" صندق عز" على ان يتم صرف 500 شيقلاً لكل اسرة ، متوقعاً ان يبدأ الصرف اليوم .

وقال ان الاسماء كلها جديدة ولا علاقة لها بأسماء العائلات التي تنتفع من وزارة التنمية الاجتماعية .

وأوضح الديك خلال تصريحات إذاعية وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المنتفعين من ال500 شيقل هي لعائلات فقيرة زادت اجراءات كورونا من حدة فقرها ، مشيراً الى ان قد يكون هناك كشف آخر خلال الايام القادمة .

وبين ان الاسماء التي تم اختيارهم هم ليسوا من العمال ممن تضرروا جراء الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، حيث ان العمال المتضررين تم تحويل اسماءهم لوزارة العمل .

وأوضح ان الاسماء التي تم رفعها هم من الفقراء او العائلات التي يوجد بها اعاقات ، مشدداً على ان الاسماء هو من الفقراء الذين زادت اجراءات كورونا من حجدة فقرهم .