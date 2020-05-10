فيروس كورونا يطل من جديد في ووهان الصينية

بعد أسابيع من إعلان الصين عدم تسجيلها أي إصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية منشأ الفيروس، عاد الأخير ليحصد عدد إصابات جديد، إذ سجلت وزارة الصحة المحلية الصينية إصابة واحدة فقط في ووهان.

وأوضحت اللجنة المحلية أن المصاب بالفيروس أصيب بالعدوى محلياً، بينما لم نسجل إصابة أي شخصٍ آخر.

وسجلت مقاطعة هوبي بالإجمال 68129 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، بما فيها 50334 حالة في ووهان، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المقاطعة 4512 شخصا، من ضمنهم 3869 في ووهان.

وتم تتبع ما مجموعه 283074 مخالطا لمرضى كوفيد-19 في المقاطعة حتى يوم السبت، ولا يزال 1001 شخص منهم تحت الملاحظة الطبية.