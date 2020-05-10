ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

الصين تسجيل أعلى إصابات منذ 28 ابريل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:26 - 10 مايو 2020
كورونا في فرنسا كورونا في فرنسا
جوال
مشاركة

سجلت السلطات الصينية اليوم الأحد 10/5/2020  ، 14 صابة جديدة بفيروس كورونا وهو اعلى عدد من 28 ابريل الماضي.

وأوضحت اللجنة الصحية الصينية  ،أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الـ12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

وبينت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار دون تسجيل اي حالات وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات