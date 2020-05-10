الصين تسجيل أعلى إصابات منذ 28 ابريل

سجلت السلطات الصينية اليوم الأحد 10/5/2020 ، 14 صابة جديدة بفيروس كورونا وهو اعلى عدد من 28 ابريل الماضي.

وأوضحت اللجنة الصحية الصينية ،أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الحالات الـ12 الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين .

وبينت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو أيار دون تسجيل اي حالات وفاة.

وأشارت اللجنة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو أيار بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.