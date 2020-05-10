اليوم: "إسرائيل" تحول للسلطة 800 مليون شيكل كقرض

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد 10/5/2020، أن ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية، ستبدأ بتحويل 800 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية، كقرض سيسدد على دفعات.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أن القرض سيتم تحويله على دفعتين بعد التوقيع على قرار بهذا الخصوص من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، لمساعدتها في التغلب على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه.

وكان ما يسمى "ممثل الدولة الإسرائيلي" أبلغ المحكمة العليا في تل أبيب منذ أيام إن المبلغ سيحول بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات الفلسطينية منذ أزمة فيروس كورونا، وأنه تم ذلك بتوجيهات من نتنياهو.

جاء ذلك في إطار رده على التماس قدم بمنع نقل الأموال للسلطة الفلسطينية بحج واهية.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت مؤخرًا أن السلطة الفلسطينية طلبت قرضًا ماليًا بـ 500 مليون شيكل لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.