وفاة القيادي بحركة حماس أحمد الكرد

اعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت وفاة عضو المكتب السياسي في الحركة الوزير أحمد الكرد أحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين، و رئيس جمعية الصلاح الاسلامية سابقاً.

و وفقاً للحركة، فقد توفي القيادي أحمد الكرد "أبو أسامة"، إثر جلطة دماغية حادة عن عمر يناهز "71 عامًا".

ويعتبر الكرد، من أبرز قيادات حركة حماس، وهو مرشح الحركة لرئاسة بلدية دير البلح في الانتخابات المحلية الفلسطينية 2005، وشغل منصب رئيس بلديتها.

وشغل الكرد منصب وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، والرئيس السابق لجمعية "الصلاح" الخيرية الإسلامية، وأحد أعمدة العمل الخيري في فلسطين.

وانتخب الكرد عضوا للمكتب السياسي للحركة في الانتخابات الأخيرة التي أجرتها.