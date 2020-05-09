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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مديرية شرق غزة تصدر تنويها حول تسجيل الطلبة الجدد بمدارس الحكومة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:45 - 09 مايو 2020
طلاب مدارس طلاب مدارس
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اصدرت مديرية التربية و التعليم شرق مدينة غزة مساء اليوم السبت تنويها بخصوص تسجيل الطلبة الجدد بمدارس الحكومة.

و  أشارت الى انها ستفتح باب تسجيل الطلبة الجدد ابتداء من يوم غد الأحد 10/5/2020، حيث يستمر التسجيل لمدة ثلاثة أيام.

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