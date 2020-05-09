مديرية شرق غزة تصدر تنويها حول تسجيل الطلبة الجدد بمدارس الحكومة

اصدرت مديرية التربية و التعليم شرق مدينة غزة مساء اليوم السبت تنويها بخصوص تسجيل الطلبة الجدد بمدارس الحكومة.

و أشارت الى انها ستفتح باب تسجيل الطلبة الجدد ابتداء من يوم غد الأحد 10/5/2020، حيث يستمر التسجيل لمدة ثلاثة أيام.