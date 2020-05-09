ما قصة "شاي الكبوس" الذي تصدر الترند المصري؟

بعد تصدر شاي الكبوس تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضمن قائمة الأعلى رواجا، يبحث الكثير من الأشخاص في مصر عن ما هو شاي الكابوس الذي ظهر حديثاً ضمن الإعلانات التى يتم عرضها عبر الشاشات المصرية، وفيما يلي ننشر لكم بعض المعلومات عن الكبوس الشاي الجديد .

حيث أعتبر البعض على تويتر ان شاي الكابوس جاء اسمه تزامنها مع الاحداث التي حلت بمصر مؤخراً من زلزال متوسط وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تعود عليه المصريين وموع التعايش معه.

ما هو شاي الكبوس

ازداد الإقبال مع مرور الأيام على “شاى الكبوس”، فبعد أن أحضر مؤسس شركة اليمنية، الشاي الى العاصمة “صنعاء”، بعد ان قام بإرساله من “عدن”، الى صنعاء، تداول الشاي حتى تم إطلاق عليه هذا الاسم، مرور الوقت عُرف الشاي في محافظات اليمن، ليصل الى بعض الدول العربية منها مصر.

وشتهر الشاي حتى أصبح له أسم، ولكن لم يستطع وفقاً للصحف في منافسة الشركات الكبرى العربية المتخصصة في هذا المجال.

وتم تأسيس الشاي عام 1988م، في اليمن ليكون أول مصنع باليمن يقوم بتعبئة وتخليف الشاي، وبعد نجاح الاول تم إطلاق مصنع اخر في عام 2006 خارج اليمن لينتشر في أنحاء الوطن العربي.