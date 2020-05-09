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قائمة أكثر 10 ألعاب رواجاً في شعارات جوجل المبتكرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:57 - 09 مايو 2020
الالعاب الالكترونية الالعاب الالكترونية
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عادت لعبة PAC-MAN التي تعتبر إحدى أكثر الألعاب الرائجة والمبتكرة إلى شعارات Google عند الدخول إلى موقع البحث، حيث ما عليك سوى الضغط على الشعار لبدء اللعبة.

وعند الضغط على شعار غوغل ستبرز لك قائمة بـ9 ألعاب التي يمكنك ممارستها فورا ومنها ما يلي:

1- Coding

2- Cricket

3- Fishchinger

4- Rockmore

5- Garden

6- Scoville

7- Loteria

8- Halloween2

9- Hip hop

وتعد غوغل واحدة من بين العديد من شركات التكنولوجيا التي وضعت بعض مواردها المالية والتقنية الهائلة في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" وإجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل.

 

 

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