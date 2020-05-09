جدول مواعيد تسليم الابحاث لجميع الصفوف عبر تطبيق ادمودو

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد تسليم الأبحاث ورقيا في المدرسة أو إلكترونيا من خلال منصة ادمودو، التي سنعرض رابطا لها في السطور التالية، في الفترة من 9 لـ16 مايو، لكل المراحل، في المدارس أو إلكترونيا، من خلال منصة ادمودو.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيانها: ترجح الوزارة تسليم المشروعات إلكترونيا على منصة إدمودو لأنها الطريقة الأفضل صحيًا في ظل هذه الظروف أما التسليم الورقي فهو متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة

في يوم السبت الموافق 9 مايو 2020، من المقرر تسليم الأبحاث للصف الثالث الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

أما يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020، فمن المقرر تسليم الأبحاث للصف الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والأول الثانوي.

ويوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، من المقرر تسليم الأبحاث للصف الخامس الابتدائي، والثالث الإعدادي، والثاني الثانوي.

أما يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020، فمن المقرر تسليم الأبحاث للصف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي للمتخلفين عن الميعاد الأول، والصف الثاني الثانوي.

ويوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020، من المقرر تسليم الأبحاث للمتخلفين بالصفين الثالث والرابع الابتدائي، والمتخلفين من الصف الثالث الإعدادي، وأيضا المتخلفين من الصف الأول الثانوي.

بعد الانتهاء من عمل البحث يجب تحويله إلى صيغة pdf لتبدأ عملية رفع البحث على منصة ادمودو.

ازاي ارفع البحث على ادمودو

يدخل الطالب على منصة ادمودو من الرابط التالي:https://geo.edmodo.com/egypt/?lang=ar

ستجد نافذة جديدة بعنوان المشروع البحثي 2019-2020 اضغط عليها.

بعد الدخول اختار الصف الدراسي والذي يرمز له بالحرف G وبعده رقم الصف الدراسي، فمثلا الصف الثالث الابتدائي G3 والرابع G والخامس G5 والسادس G6، والأول الإعدادي G7، والثاني G8، والثالث G9.

قم برفع الملف واكتب أكواد جميع الطلاب المشاركين فيه ثم اضغط على التسليم النهائي.