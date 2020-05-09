رابط التسجيل على منصة ادمودو باللغة العربية لرفع الابحاث..حمله الآن

يبحث الآلاف من الطلاب و أولياء الأمور عن تطبيق ادمودو الالكترونية لتسليم الأبحاث الخاصة بانهاء الفصل الدراسي الثاني في مصر، حيث من المقرر أن يسلم طلاب الصفوف الابتدائية و الاعدادية مشروعاً بحثياً بديلاً عن الامتحانات النهائية.

و كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قدم شرحا لتوضيح كيفية تسليم البحث على منصة edmodo.

حيث قال وزير التربية والتعليم، إنه لرفع أبحاث طلاب المدارس على منصة إدمودو الخاصة بالتواصل لا بد من اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على https://new.edmodo.com/

- تسجيل الدخول بالاسم وكلمة السر الخاصة بحساب الطالب

- وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب أيقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019 /2020)

وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها)

- سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الأيقونة الجديدة

- سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020)