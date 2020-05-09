معبر رفح يعمل الثلاثاء المقبل في اتجاه واحد لعودة العالقين في مصر

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة سلامة معروف، أنه سيتم فتح معبر رفح البري يوم الثلاثاء المقبل، لعودة الغالقين في الجانب المصري.

و أوضح معروف أنه سيتم فتح معبر رفح البري الثلاثاء المقبل لعودة قرابة 1500 شخص من العالقين في مصر، مشيراً الى أن العالقين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة حسب التطورات الميدانية.

كما كشف معروف أنه يتم العمل حالياً على إنشاء مستشفى مركزي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا" ليستقبل 2000 حالة بشكل متزامن وتم تحديد مقره وتهيئة المنطقة المحيطة به لأنها ستكون مساندة له.

وأوضح أن المشفى يحتاج إلى 17 مليون دولار لكي يتم تجهيزه بحسب ما قدرته وزارة الصحة في القطاع.