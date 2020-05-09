إليك خطوات عمل وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم ومقادير ومكونات الوجبة

إليك خطوات عمل وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم، حيثُ تعد وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم من أفضل الاكلات الرمضانية في شهر رمضان المبارك، وتتمتع الوجبة بأنها تحافظ على رشاقة الجسم والبدن للصائم.

ويبحث المواطنين على خطوات عمل وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم، على محركات البحث بالأنترنت مثل "جوجل"، حيث تعد وجبة مفضلة لدى الأشخاص الذين يحافظون على رشاقتهم والحريصين على صحتهم من البدانة.

وفي هذا المقال وضع موقع "فلسطين اليوم الاخباري" مقادير ومكونات لتحضير وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم، المعروفة بأنها قليلة السعرات الحرارية.

وتمتاز وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم، بأنها قليلة السعرات الحرارية التي تحافظ على الجسم من البدانة، وهو ما جعلها الوجبة التي تواءم موائد الإفطار، خاصة في شهر رمضان المبارك.

إليك مقادير وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم :

وتحتوي ستيك اللحم بصوص الثوم والجبن على حوالي ٢٣٠ سعر حراري للفرد، وإليك مقادير الوجبة:

وما عليك سوة أن تحضر تلك الحاجات "مقادير" لعمل وجبة الستيك باللحم:

4 شرائح ستيك لحم. كوب كريمة طبخ.

5 فصوص ثوم مهروسة. ملح وفلفل أسود.

¼ كوب عصير عنب أحمر بلا سكر.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

¾ كوب جبنة كريمي.

½ كوب بارميزان مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت.

¼ كوب بصل أخضر مفروم.

مكونات وجبة ستيك اللحم بصوص الثوم:

وعند تحضير الوجبة التي تحافظ على رشاقة الجسم في شهر رمضان:

تقوم بتبلي اللحم بالملح والفلفل، واتركه لمدة 20 دقيقة، ثم سخن نصف كمية الزيت على نار متوسطة.

وبعد أن تسخن الزيت، شوح شرائح اللحم على الجهتين حتى يُصبح لونها بنيًّا، وبعدها ضيف عصير العنب.

ثم اترك الزيت واللحم على نار هادئة حتى ينضج اللحم وتجف السوائل. ثم سخن باقي الزيت في إناء آخر، وأضيف عليها البصل الأخضر وقلبي لمدة دقيقتين، ثم الثوم وقلبي لمدة دقيقة، أضيف الكريمة واتركها حتى تغلي، وأضيف الجبنة الكريمي والبارميزان والملح والفلفل الأسود وقلبي حتى تذوب الجبنة ويغلظ الصوص.

وفي نهاية التحضير ضع شرائح اللحم في أطباق التقديم ثم وزعي فوقها الصوص، ثم زيني الطبق بالبقدونس.

ولا يزال موقع "فلسطين اليوم الإخبارية" يقدم العديد من الوجبات والأكلات خلال شهر رمضان المبارك 2020.