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الأزهر الشريف يُدين مصادقة الاحتلال على مصادرة أراضٍ في الحرم الابراهيمي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:01 - 09 مايو 2020
قوات الاحتلال تنتشر في الحرم الابراهيمي قوات الاحتلال تنتشر في الحرم الابراهيمي
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أدَان الأزهر الشريف، اليوم السبت، قرار الاحتلال الإسرائيلي في المصادقة على مصادرة أراضٍ في محيط الحرم الابراهيمي في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وشدّد الازهر الشريف، على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لوقف العبث والاستخفاف والصهيوني بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدًا على الرفص القاطع للانتهاكات الإسرائيلية ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت أن حكومة الاحتلال قد قررت المصادقة على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.

وأوضح الازهر الشريف، أن حكومة الاحتلال تنتهك القانون والمواثيق الدولية في السيطرة على المعالم التاريخية والدينية، مستغلتًا جائحة فيروس "كورونا".

وناشد الأزهر، المجتمع الدولي التصّدي لانتهاكات الكيان الإسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ قرارات حاسمة تلزم الاحتلال على التراجع عن قراراته.

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