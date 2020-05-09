رابط.. 8 خطوات لتسليم الأبحاث الكترونيًا على ادمودو edmodo

يبحث الكثير من الطلاب عن طريقة تسليم الأبحاث عبر منصة او موقع ادمودو edmodo الالكترونية من خلال ttps://new.edmodo.com، حيث سيكون الرابط متاح خلال النهار أو بالليل من يوم 9 مايو حتى 16 مايو.

رابط الدخول إلى موقع ادمودو edmodo

ووفق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، فإنه لا داعى لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف على الشبكات، مؤكدا أن تسليم الأبحاث سيكون متاحًا أما بشكل ورقي أو إلكتروني على منصة https://new.edmodo.com.

طريقة الدخول لتسليم الأبحاث في منصة ادمودو edmodo

شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وهو باللغة العربية والانجليزية ندخل إلى منصة من خلال كتابة الرابط التالي في محرك البحث new.edmodo.com. نضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" في حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة نجد في وسط الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثي لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة PDF، وننوه على أن يكون الملف يحتوي على الكود التعريفي بالإضافة للسنة الدراسية. نضغط على كلمة #افتح، ثم نضغط على كلمة #أرفق وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر". نضغط على أيقونة "ملف من الحاسب"، وسينقلنا مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث. نرفع الملف على المنصة وسيظهر لنا ايقونة "تسليم الواجب" وستضيئ باللون الأزرق ونضغط عليها ونتأكد بعدها بظهور علامة تسألك: "هل أنت مستعد للتسليم او غير مستعد. اضغط على مستعد وسوف تظهر لك نافذة منبثقة تقول "تم تسليم العمل وسوف نعلم معلمك".

وأشار شوقي أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"،

وأوضح وزير التعليم، أنه في حال أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة المراجعة الأخيرة، وإعادة رفع الملف مرة اخرى على منصة ادمودو edmodo .

إلى هناك نصل بكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية إلى نهاية مقالنا حول شرح طريقة الدخول إلى موقع ادمودو لتسليم الأبحاث للطلبة، ونأمل أن نكون قد سهلنا عليكم التسجيل في منصة https://new.edmodo.com.

للدخول إلى موقع منصة ادمودو اضغط هنا