استقبال تردد قناة طيور الجنة 2020 المعدل Toyor Al Janah للأطفال على نايل سات وأناشيد القناة

إليك تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، حيث ازدادت عمليات البحث على تردد قناة طيور الجنة، لضبط التردد على شاشات التلفاز، ومشاهدات محتوى القناة المميز والرائع.

ويبحث الاهالي على تردد قناة طيور الجنة الجديد، نظرًا لمحتوى القناة الجيد والمميز والهادف، إذ تستهدف القناة في المرتبة الأولى فئة الأطفال في جميع الدول العربية.

ويسعى أولياء الأمور إلى ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات من أجل ضبط التردد على شاشات التلفاز، لذا وصل تردد قناة طيور الجنة ترند جوجل.

وفي هذا المقال وضع موقع "فلسطين اليوم الاخباري" تردد قناة طيور الجنة، فيما لا يزال يقدم لكم أفضل ترددات القنوات المحلية والعربية.

تأسيس قناة طيور الجنة للأطفال :

وتُعد قناة طيور الجنة محطة فضائية وقد تأسست عام 2008، في أول بث لها على القمر الصناعي نايل سات، وخصصت قناة طيور الجنة برامجها ومحتواها المميز للأطفال في جميع الدول العرب، كما انها تنتج محتويات تناسب عقول فئة الاطفال.

واستطاعت قناة طيور الجنة أنّ تصل إلى جميع بيوت المواطنين في الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والامارات وقطر ولبنان وسوريا وغيره، ويعود ذلك لمحتوى القناة الرائع والهادف الذي يناسب عقول الأطفال، كما يسهل مخاطبتهم، وبالتالي يدخل البهجة والسرور إليهم.

ويعتبر خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، وهو من اصل فلسطيني وولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية.

خالد مقداد استطاع أن يجعل قناة طيور الجنة أيقونة رائعة لدى الأطفال، كما عمل على إدخال أولاده الخمسة في القناة وهم المعتصم بالله مقداد، والوليد مقداد، وجنى مقداد، وإياد مقداد، وجاد مقداد، حيث عملوا على إنتاج برامج وأناشيد متنوعة لاقت صيتًا واسعًا.

وقامت فريق طيور الجنة بالنشيد في معظم دول العربية، ومن بين المناطق التي زاروها قطاع غزة عام 2012، ونشدوا الأغاني وسط احتفال كبير من قبل الأهالي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات:

وفي هذا المقال وضعنا لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: 3/4.

وهنالك تردد أخر للقناة يمكن استقباله، على النحو التالي :

القمر: نايل سات.

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 6/5



اناشيد قناة طيور الجنة :

إليك رابط اناشيد قناة طيور الجنة (اضغط هنا) .