موعد استئناف تسجيل الطلاب الجدد في مدارس "الأونروا" بغزة

أعلنت دائرة التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن موعد استئناف تسجيل الطلاب الجدد في مدارسها

وقالت إن موعد استئناف الطلاب الجدد في المدارس سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت أن عملية التسجيل ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، وستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

ولفتت أن عملية التسجيل ستتم بحضور ولي الأمر فقط، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، مبينة أنه سيتم فتح فرصة أخرى للتسجيل مع بداية العام الدراسي المقبل.

ونوهت الاونروا إلى أنه لن يتم تمديد الفترة الحالية.