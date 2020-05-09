حقيقة تفعيل رابط فحص 500 شيكل من وقفة عز!!؟

يبحث الكثير من العمال المتضررين من وباء كورونا في الضفة وغزة ، اليوم السبت، عن حقيقة ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا حول إعلان رابط فحص مساعدة 500 شيكل من صندوق وقفة عز الفلسطيني.

بدورها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية انها لم تنشر أي رابط فحص للاستعلام عن أسماء المستفيدين من مساعدة 500 شيكل في محافظات غزة والضفة، مبينة أنها سترسل رسائل للمستفيدين حال الاعلان عن ذلك.

الجدير بالذكر، ان وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله بالضفة الغربية، سلمت قوائم تتضمن أسماء المواطنين المؤهلين للاستفادة من مساعدة 500 شيكل إلى القائمين على صندوق وقفة عز؛ من أجل بدء الصرف لهم.

وتأتي جهود وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة الفلسطينية في إطار تخفيف العب عن الأسر الفقيرة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، في وقت سابق، إنه سيجري صرف مساعدة مالية بقيمة 500 شيكل لآلاف العائلات من المتضررين في المحافظات الشمالية والجنوبية.

واستعرض مجدلاني، آلية وطبيعة المساعدات التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة القريبة الماضية من خلال مجموعة من المشاريع التي تنفذها في محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة.

وأشار مجدلاني، إلى أن وزارته قدمت طرود غذائية لنحو 98.000 أسرة فقيرة في فلسطين، إلى جانب استمرار العمل عبر تدخلات مباشرة في استهداف الاسر الأكثر فقرًا خلال الفترة الحالية.