اضبط قناة طيور الجنة الجديد 2020 على نايل سات وفيديو لتسهيل تسجيل القناة

يبحث المواطنين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020، على محركات البحث بالأنترنت مثل "جوجل"، نظرًا لجّودة محتوى قناة طيور الجنة، الذي يستهدف بالمرتبة الأولى الأطفال في الأردن وفي كافة الدولة العربية.

يُعد تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات، من أكثر الترددات بحثًا في هذه الفترة الحالية، حيث يسعى أولياء الأمور لتوفير حساب التردد، لكي يتم ضبط القناة على التلفاز لأبنائهم.

موقع "فلسطين اليوم الاخباري" لا يزال بقدم لكم أفضل ترددات القنوات المحلية والعربية، وفي هذا المقال سيوفر لحضراتكم تردد قناة طيور الجنة.

تعريف قناة طيور الجنة :

وفي تعريف قناة طيور الجنة، تُعد قناة طيور الجنة محطة فضائية تأسست عام 2008، في أول بث لها على القمر الصناعي نايل سات، وخصصت قناة طيور الجنة برامجها ومحتواها المميز للأطفال في جميع الدول العرب.

واستطاعت قناة طيور الجنة أنّ تصل إلى جميع بيوت المواطنين في الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والامارات وقطر ولبنان وسوريا وغيره، ويعود ذلك لمحتوى القناة الرائع والهادف الذي يناسب عقول الأطفال، كما يسهل مخاطبتهم، وبالتالي يدخل البهجة والسرور إليهم.

ويعتبر خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، وهو من اصل فلسطيني وولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية.

خالد مقداد استطاع أن يجعل قناة طيور الجنة أيقونة رائعة لدى الأطفال، كما عمل على إدخال أولاده الخمسة في القناة وهم المعتصم بالله مقداد، والوليد مقداد، وجنى مقداد، وإياد مقداد، وجاد مقداد، حيث عملوا على إنتاج برامج وأناشيد متنوعة لاقت صيتًا واسعًا.

وقامت فريق طيور الجنة بالنشيد في معظم دول العربية، ومن بين المناطق التي زاروها قطاع غزة عام 2012، ونشدوا الأغاني وسط احتفال كبير من قبل الأهالي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات:

وفي هذا المقال وضعنا لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي :

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه: 3/4.

وهنالك تردد أخر للقناة يمكن استقباله وهو -