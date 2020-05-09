الصحة بغزة تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد ان اجرت عشرات الفحوصات المخبرية.

وأوضحت الصحة بغزة، أنها أجرت فحص 33 عينة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، وجميعها نتائجها كانت سلبية (أي غير مصابة).

وبيّنت، أنّ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغت 6895 عينة ، منها 6875 عينة سلبية و20 عينة إيجابية.

يشار إلى الرئيس محمود عباس، مدد مايو الحالي حالة الطوارئ القصوى في جميع المناطق الفلسطينية، وشملت إعلاق المرافق العامة والسياحية وغيره، باستثناء المرافق الحيوية، للحد من انتشار فيروس كورونا.