إغلاق محكمة في مصر بعد ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا

أغلقت محكمة مدينة نصر الجزئية في القاهرة، اليوم السبت أبوابها لمدة 14 يوماً لتعقيمها، وذلك بعد اكتشاف حالة مصابة داخل المحكمة.

ووفق المصادر الاعلامية، فقد نقل وزير العدل جميع الجلسات التي كانت تعقد بمقر المحكمة إلى محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بالقاهرة.

وأوضحت، أنه تقرر القيام بتحاليل للعاملين في المحكمة، والحصول على مسح من المخالطين للحالة الإيجابية.

وأشارت إلى أنه بدأ العمل في تعقيم قاعات الجلسات في المحكمة بشكل كامل، بدءا من اليوم السبت، مبينة انه تم إبلاغ الموظفين بالحصول على إجازة لمدة 14 يوما.