دول العالم تواصل تسجيل وفيّات وإصابات جديدة بفيروس كورونا

تواصل دول العالم تسجيل حالات وفيات وإصابات مرضّية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كورفيد-19)، منذُ ظهوره في ديسمبر الماضي في مقاطعة ووهان الصينية.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الدولة، بعد تسجيل حالات جديدة.

وأوضحت الصحة الروسية، أنها سجلت 104 وفيات جديدة جراء كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 1827، و10817 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

أما في الفلبين، إذ أعلنت السلطات الفلبينية تسجل 8 وفيات إضافية بفيروس كورونا و147 إصابة، حتى الآن.

‏سجلت إندونيسيا، 16 وفاة و533 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفي سلطنة عمان، رصدت السلطات تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرتفع اجمالي الوفيات إلى 17 حالة.

وسجلت السلطات العمانية 112 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات في الدولة إلى 3224.

الكويت، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2622 حالة.

وفي كيان الاحتلال، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، :"إن عدد المصابين بفيروس كورونا في (إسرائيل) ارتفع إلى 16,444، بينهم 81 بحالة خطيرة، والوفيات 245 حالة".

عالميًا، أعلنت منظمة الصحة العالمية في أحدث إحصائية لها، اليوم السبت، عن إجمالي وفيات فيروس كورونا حول العالم وبلغ 276.498، فيما ارتفعت اعداد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين و30 ألفًا، تعافى مليون و394، 85% من تلك الحالات في أوروبا والولايات المتحدة.