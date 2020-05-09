كورونا ترفع نسبة البطالة في أمريكا لأعلى مستوى منذ الثلاثينيات

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة خسرت ما يقارب (20,5) مليون وظيفة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، لترتفع نسبة البطالة إلى 14,7 بالمئة في أعلى مستوياتها منذ الثلاثينيات.

وقالت الوزارة في بيان، إن "فقدان 20.5 مليون أميركي لوظائفهم أدى إلى محو عقد من المكاسب الوظيفية خلال شهر واحد"، وذلك على خلفية التوقف السريع للنشاط الاقتصادي بسبب تفشي جائحة كورونا".

وأضافت : "التوظيف انخفض بشدّة في جميع القطاعات الرئيسية، مع خسارة مهمة للوظائف خاصة في قطاعي الترفيه والفنادق"، حيث اتصف النصف الثاني من شهر آذار/مارس الماضي باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي الفيروس. واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس".

وأوضحت ان هذه الخسائر تعد ضعف ما تكبدته أمريكا خلال الأزمة المالية 2007-2009، التي اعتبرت حينها أسوأ انكماش اقتصادي على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن امريكا تتصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، وتليها في الإصابات إسبانيا وإيطاليا، وفي الوفيات بريطانيا وإيطاليا، حيث تجاوز عدد المصابين في الولايات المتحدة مليونا و296 ألفا، توفي منهم أكثر من 77 ألفا، وتعافى ما يقارب 219 ألف حالة.