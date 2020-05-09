فيديو مكافأة غير متوقعة لنجم الزمالك طارق حامد بعد ضرب رامز جلال



قدك رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور مكافأة غير متوقعة لنجم فريق الزمالك لاعب خط الوسط طارق حامد بعد ضرب رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي".

حيث أشاد منصور بما فعله طارق حامد بضرب رامز جلال داخل الاستديو والقائه في بركة المياه عقب انتهاء البرنامج.

وقرر منصور بعد ضرب طارق حامد لرامز جلال إزالة العقوبة المغلظة التي كانت مفروضة على أي لاعب من الزمالك يشارك في برنامج رامز جلال.

وعلق منصور على الواقعة بالقول:

قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي كانت مقدره بـ500 ألف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه رامز جلال.

وذلك بعد أن لقنه علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله" على حد وصفه.

واعتبر رئيس نادي الزمالك أن طارق حامد لقن "المجنون رامز" درسا في "رجولة الزمالكاوية".

وسبق لمنصور أن وجه انتقادات حادة لبرنامج رامز جلال الذي تبثه قناة "أم بي سي"، فضلا عن محاولته إيقافه.

والأسبوع الماضي خاطب منصور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، مطالبا بالتدخل لإيقافه.