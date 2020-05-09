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وزيرة الصحة: لا إصابات جديدة ونحذر من موجة جديدة لـ"كورونا" في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:49 - 09 مايو 2020
وزير الصحة مي كيلة وزير الصحة مي كيلة
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة اليوم السبت 9/5/2020 ، ان الوزارة لم تسجل اي إصابات جديدة بكورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر العدد عند "547" حالة .

وحذرت الكيلة من موجه جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية  ، مطالبة المواطنين في كافة المدن الفلسطينية بضرورة ارتداء الكمامات لمنع الاصابة بفيروس "كورونا".

ويشار الى ان اعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين منذ بداية جائحة (كورونا)  بلغت (547) حالة إصابة مؤكدة، منها (317) حالة نشطة و(228) حالة متعافية، بينما توفت حالتان.

 

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