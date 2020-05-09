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بأمر ملكي: أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 12:21 - 09 مايو 2020
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
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يبحث الملايين من السعوديين عن أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين في الوظائف الحكومية.

وجاء ذلك عقب أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا ملكيًا بشأن اعفاء وتعين عددًا من المسؤولين السعوديين.

وكانت صحيفة أم القرى السعودية نشرت اليوم السبت الأمر الملكي.

وحظي الامر الملكي بمتابعة عالية جدًا من أبناء المملكة العربية السعودية حيث تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

وفي هذه المقالة سنوضح للناس بالأسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

وقد جاء ضمن الأوامر الملكية :

  • إعفاء معالي المهندس / علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه.
  • تعيين المهندس / عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
  • تعيين الأستاذ / طراد بن سبأ باهبري رئيساً للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
  •  تعيين الدكتور / هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
  • تعيين المهندس / فهد بن محمد بن صالح البليهشي أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.
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