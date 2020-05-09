بأمر ملكي: أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

يبحث الملايين من السعوديين عن أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين في الوظائف الحكومية.

وجاء ذلك عقب أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا ملكيًا بشأن اعفاء وتعين عددًا من المسؤولين السعوديين.

وكانت صحيفة أم القرى السعودية نشرت اليوم السبت الأمر الملكي.

وحظي الامر الملكي بمتابعة عالية جدًا من أبناء المملكة العربية السعودية حيث تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

أسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

وفي هذه المقالة سنوضح للناس بالأسماء إعفاء وتعيين عدداً من المسؤولين السعوديين

وقد جاء ضمن الأوامر الملكية :