سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار اليوم السبت 9-5-2020

يبحث الملايين من الناس على سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي اليوم السبت 9-5-2020 والعملات الأجنبية الأخرى.

وتشهد الليرة التركية هبوط كبير لمستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي، حيث امتنعت 3 بنوك أجنبية من تداول العملة التركية.

وتحاول الحكومة التركية وفقًا لبعض المحللين الاقتصاديين ابقاء هبوط الليرة من التركية عند 7 ليرة لكل دولار.

وبعد هبوط الليرة التركية فإن معنويات السوق أصيبت في مقتل، إذ يعتبر المواطنون في تركيا معدل صرف الليرة ممثلًا عن صحة الاقتصاد التركي.

ووفقًا لمواقع تحويل العملات فإن الليرة التركية فقدت 20% من قيمتها من بداية العام لليوم.

سعر صرف الليرة التركية

ويستمر البنك المركزي التركي في ضخ الدولارات في النظام المالي لمنع انهيار العملة، ما يهدد بنضوب هذا الاحتياطي.

وفق البيانات الرسمية يصل الاحتياطي النقدي التركي لـ 16.2 مليار دولار تقريبًا، وفق تقديرات نائب وزير المالية ماحفي إيجلميز.

وتضمن هذا الرقم لمقايضات العملة مع البنوك المحلية، وبإزالة هذا البند، نرى الاحتياطي النقدي التركي عند -13.4 مليار دولار.

وتعمل البنوك التركية مصدرًا للدعم على المدى القصير، وما زالت قادرة على إقراض احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي لمساعدة البنك.

وعلى المدى المتوسط يتربص الخطر بتلك البنوك إذ يلزمها احتياطي نقدي فائض من العملة الأجنبية لدفع التزامتها للدائين من الخارج. وفق مدونة اقتصادية.





ووفق موقع ماركيت ووتش، يصل الدين التركي إلى 170 مليار دولار يجب إعادة دفعه، أو تحويله للـ 12 شهر المقبلة.

واستطاعت تركيا إبقاء الدين السيادي منخفضًا بتدابير عدة، عن طريق انكشاف الخزانة على الاقتراض من شركات القطاع الخاص.

واستطاعت تركيا تمويل المشروعات الإنشائية الضخمة عن طريق الاتحادات المصرفية مع ضمانات من وزارة الخزانة متصلة بالعوائد.

وإذا لم تحصل الوزارة على تدفقات جديدة من العملات الأجنبية إلى الاقتصاد التركي، وتسير الآن في طريق سد، ربما يجبرها على اللجوء إلى المساعدة.

3 بنوك أجنبية يمتنعون من تداول الليرة التركية

وألقت الحكومة التركية باللوم على 3 بنوك دولية، بالتلاعب بالليرة متسببة في هبوطها.

وأوعزت الحكومة منع البنوك الثلاثة: يو بي إس، وسيتي جروب، وبي إن بي باريبا، إلى فشل البنوك الثلاثة في الوفاء بالتزامتها من الليرة في الوقت المناسب.

سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات العربية و العالمية

العملة سعر المبيع سعر الشراء الفارق

الدولار الامريكي (USD) اليوم 00:15 7.0859 7.0818 0.0678%

اليورو (EUR) اليوم 00:15 7.6964 7.6713 -0.2198%

الريال السعودي (SAR) اليوم 00:15 1.8878 1.8840 -1.1854%

الجنيه الاسترليني (GBP) اليوم 00:15 8.8342 8.7636 -0.2924%

الدينار الكويتي (KWD) الأمس 19:00 23.0010 22.9370 0.1026%

الدرهم الاماراتي (AED) اليوم 00:15 1.9292 1.9279 -0.2948%

الجنيه المصري (EGP) الأمس 20:30 0.4528 0.4504 -0.1109%

الدينار العراقي (IQD) الأمس 20:30 0.0060 0.0060 1.6949%

الدينار البحريني (BHD) اليوم 00:15 18.8743 18.5896 -0.0688%

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الدينار الليبي (LYD) الأمس 19:45 5.0734 4.9290 -0.8609%

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الدرهم المغربي (MAD) اليوم 00:15 0.7210 0.7198 0.0556%

الليرة السورية (SYP) الأمس 19:15 0.0139 0.0138 0.7299%