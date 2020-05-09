تطبيق تعليمي.. شركة غوغل تساعد الأطفال على تعلم القراءة بتطبيق جديد

أعلنت شركة غوغل العملاقة أن تطبيق Read Along الذي طورته لمساعدة الأطفال على تحسين قدراتهم في القراءة، بات متاحا للتحميل في متجر تطبيقاتها المخصص لهواتف أندرويد.

وأوضحت غوغل أن التطبيق الجديد هو نسخة مطورة عن تطبيق Bolo الذي كانت قد اختبرته سابقا في الهند، لكنه يتميز عن الأخير بدعمه لتسع لغات من بينها الإنكليزية والبرتغالية والإسبانية، ويتوفر حاليا في 180 دولة، لأصحاب الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد فقط.

وصمم هذا التطبيق للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وزود بمساعد Diya الرقمي الذي يعمل على تصحيح أخطاء الطفل اللفظية أثناء قراءته جهرا للنصوص المكتوبة، كما يمكن للآباء من خلال هذا التطبيق إنشاء ملفات خاصة بكل طفل لديهم بما يتناسب مع عمره.

ويقدم Read Along للأطفال عدة مستويات تعليمية، وبعد تجاوز الطفل لكل مستوى يحصل على جائزة رقمية تحفيزية، والأبرز من كل ذلك هو أن التطبيق يضمن خصوصية المستخدمين ولا يشارك الملفات المحفوظة فيه أو يخزنها في مخدمات غوغل، فبعد تحميله في الهاتف أو الجهاز الذكي ينتقل إلى صيغة العمل دون إنترنت.