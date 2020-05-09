قياس تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب

أعلن قياس بدء تحديث البريد الإلكتروني في حساب الطالب الشخصي، والتحقق من الهوية للمختبر، استعداداً لفتح التقديم والتسجيل في اختبار التحصيلي 1441.

وفق الآلية التي حددتها هيئة تقوم التعليم والتدريب،

وإعلان الدكتور حسام عبد الوهاب لرئيس الهيئة، ألية عقد اختبار التحصيل الدراسي التجريبي والفعلي خلال شهر شوال المقبل، وقد تم تحديد (مواعيد دخول الطلاب على بوابة قياس الخدمات الإلكترونية - مواعيد دخول الطالبات).

ويتم استكمال إجراءات تحديث البيانات وعلى رأسها توافر بريد شخصي للطالب أو الطالبة، تمكنه من الدخول على منصة اختبار التحصيلي عن بُعد، حين الإعلان عنها والتحقق من هويته بشكل إلكتروني .

تحديث البريد الإلكتروني والتحقق من الهوية في حساب الطالب

تعتزم هينة تقوم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، تقديم أحد اختبارات القياس التعليمية، عبر منصة عالمية للاختبارات عن بعد.

ويأتي ذلك في إطار العمل ضمن إجراءات المملكة الاحترازية تجاه مكافحة فيروس كورونا، وقد تم الحديث عن استخدام منصة عالية لها قدرة على استيعاب عدد كبير من المختبرين.

كما أن الاختبارات الإلكتروني عن بعد تقدم منذ 14 عام في حوالي 1600 منظمة حول العالم، ويمكن استخدام رقم قياس الموحد للاستفسار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول ألية التحديث للبيانات.

مواعيد تحديث البريد الإلكتروني الشخصي

وضعت هيئة تقوم التعليم خطة زمنية حتى يقوم الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية العامة، بالدخول على بواب قياس الخدمات الإلكترونية، ومن ثم تحديث بياناتهم والتي تشمل تحديث البردي الإلكتروني الشخصي، والتحقق من رقم الهوية الخاصة به أو رقم الإقامة للمقيم، وذلك قبل فتح التسجيل في التحصيلي.

1- تسجيل البريد الشخصي للطالب يومي 8 و 9 مايو 2020

2- تحديث البريد الإلكتروني للطالبات يومي 10 و 11-5-2020 .

موقع قياس الخدمات الإلكترونية

دخول موقع قياس تحديث البريد الإلكتروني الشخصي للمختبرين، عبر بوابة الخدمات الإلكتروني، باستخدام نفس بيانات التي سجلت بها مسبقاً خلال فتح ملف المشترك، للتقديم على احد الاختبارات التعليمية ومنها القدرات العامة أو التحصيل الدراسي أو أي اختبارات أدها الطالب من التي يوفرها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي.

أهمية اختبار التحصيل الدراسي تعود لكونه من بين اختبارات التقييم في الدخول إلى الجامعات، بجانب اختبار القدرات العامة، ونتيجة الطالب أو الطالبة في امتحانات الثانوية العامة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بعقد الاختبار لأهميته الكبيرة في تحديد ألية مفاضلة دخول الجامعات.