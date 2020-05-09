مايك بومبيو يزور "اسرائيل" لبحث ملفات مهمة على رأسها ضم الضفة

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كيان الاحتلال للتعبير عن دعمه للحكومة الإسرائيلية الجديدة، مستأنفاً بذلك رحلاته الخارجية التي علقت بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان، إن بومبيو "سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".

وأضافت أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".

وخلال زيارته سيلتقي بومبيو، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس في القدس في 13 مايو، يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين.

وتأتي زيارة بومبيو بينما عبرت إدارة الرئيس.