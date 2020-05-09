فيديو سحل مواطن مصري في السعودية لهذا السبب

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو سحل مواطن مصري في السعودية مما اثار حالة من الاستنكار الكبير.

ويظهر في مقطع الفيديو مواطن مصري مربوط من القدمين ويقوم مجموعة من الرجال بسحبه وسط مناشدات المواطن بالرحمة.

ووفقًا لبعض النشطاء فإن المواطن المصري هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده في المملكة السعودية مطالبًا بالعودة إلى بلاده كغيره من المصريين الذين كانوا في الكويت.

كما نشر المواطن المصري مقطع فيديو له على صفحته الشخصية قبل أن تظهر مقاطع أخرى متداولة لسحله وهو مقيد اليدين.

وكانت السلطات السعودية أوعزت بالقبض على الشاب بتهمة الدعوة لإثارة الشغب وفقًا لحساب أخبار السعودية على تويتر.

ترحيل مصريين من الكويت

وفي وقت سابق، شهد مطار القاهرة الدولي مغادرة رحلتين طيران استثنائيتين إلى الكويت بهدف اعادة آلاف المصريين العالقين في الكويت.

وجاء ذلك بعد أعمال شغب واحتجاجات في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية اعتراضا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

واستخدمت السلطات الكويتية حينها قنابل الغاز المسيل للدموع لفض أعمال الشغب.