دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان

تصدر دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2020 منصات التواصل الاجتماعي وآليات البحث على جوجل اليوم السبت 9/5/2020.

ويبحث الملايين من المسلمين عن الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الايام المباركة للتضرع بها إلى الله عز وجل.

ويحرص المسلمون على ترديد الدعاء في أيام شهر رمضان 2020 للتقرب لله عز وجل في الشهر والابتعاد عن المعاصي والذنوب وإخراج الصدقات وإطعام الفقراء والإكثار من أعمال الخير والبر، وليكونوا على صلة أكثر بالله من الأيام الأخرى وينالوا رضا الله ومحبته.

وفي هذه المقالة سنذكر المسلمين ببعض الاحاديث المستحبة في شهر رمضان أملًا في أن يتقبل الله منا منكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.

ونبدأ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء في الحديث الشريف:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم).

دعاء اليوم السادس عشر رمضان 2020

اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الْأبرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشرارِ، وَآوني فيهِ برَحمَتِكَ إلى دارِ القَرارِ بإلهيَّتِكَ يا إله العالمينَ.

وإلى هُنا نكون قد عرضنا لكم دعاء اليوم السادس عشر رمضان 2020، والآن سنعرض لكم دعاء المظلوم ودعاء الثلث الأخير من الليل.

دعاء المظلوم في شهر رمضان