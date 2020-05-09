أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 9-5-2020 – 16 رمضان

تأثرت في الآونة الأخيرة أسعار الذهب في الكويت على ضوء الأزمات التي تعصف بالخليج العربي على ضوء أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت بأزمة النفط العالمية، وننشر لكم اليوم سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 9 مايو 2020م 16 رمضان 1441.

وستتطرق تلك المقالة لأسعار الذهب الكويتي اليوم، مع مستهل بداية اليوم السبت 9 -5-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 14.70 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (16.80 الدينار الكويتي أي ما يعادل (54.25 دولار.

وسجل عيار 22 نحو 15.40 الدينار الكويتي أي ما يعادل49.73 دولار وعيار 21 سجل 14.70 الدينار الكويتي أي ما يعادل (47.47 دولار.

بينما عيار 18 سجل 12.60 الدينار الكويتي أي ما يعادل (40.69 دولار وعيار 14 سجل 9.80 الدينار الكويتي أي ما يعادل (31.65 دولار وعيار 12 سجل 8.40 الدينار الكويتي أي ما يعادل27.31 دولار.

بينما سجلت الأوقية 522.34 الدينار الكويتي أي ما يعادل 1،687 دولار وسجل الجنيه نحو 117.57 الدينار الكويي أي ما يعادل (379.79 دولار.

وسجل الكيلو 16،795 الدينار الكويتي أي ما يعادل 54،254 دولار.

اضحى سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 9 مايو 2020م 16 رمضان 1441، الشغل الشاغل للكويتيين، لاسيما بعد حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة.

ويبحث الكويتيون عن أسعار جرام عيار 21، وسعر جرام عيار 18، وسعر جرام عيار 24، وسعر أوقية الذهب، وسعر الأوقية عالمياً بالدولار الأمريكي.

وشهدت الأسواق الكويتية في الآونة الأخيرة اهتزازات سوقية كبيرة، أدت لخسائر كبيرة لدى بعض التجار، بينما استفاد كثير من التجار.