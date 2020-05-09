شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 9-5-2020 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق السوداء، التي تختلف عن أسعار صرف الدولار في الصرف المركزي.

وتواصل الليرة السورية الانهيار التاريخي أمام سعر الدولار في سوريا الذي وصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية 1500 ليرة في تسعيرة تاريخية.

وعلى الرغم من ذلك فإن سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي السوري تواصل الثبات بخلاف السوق السوداء، حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي حوالي 434 ليرة سورية.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في سوريا شراء بيع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في ادلب 1440 1445 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حلب 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الاذقية 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في طرطوس 1400 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حماة 1380 1385 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في منبج 1425 1429 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في جرابلس 1440 1445 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في اعزاز 1457 1462 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الباب 1435 1440 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عفرين 1435 1440 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في كوباني 1410 1415 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الرقة 1410 1415 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الطبقة 1405 1410 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في القامشلي 1410 1420 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في الحسكة 1410 1420 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في درعا 1390 1400 سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في حمص 1390 1400

يُشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية شهد منذ بداية العام ارتفاعًا ملحوظًا خاصة في السوق السوداء مسجلًا أرقامًا قياسية لم يعهدها من قبل.

وكان مؤشر سعر الصرف يُشير إلى أن الدولار يبلغ سعره مقابل الليرة أكثر من 1500 ليرة سورية، فيما سجل في وقت سابق من العام الماضي ارتفاع جنوني حيث وصل إلى 1900 ليرة استمر يوم واحد فقط.

هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدولار في سوريا أدى إلى انهيار قيمة الليرة السورية بشكل كبير كما أدى إلى ارتفاع المواد الأساسية للمستهلك السوري.

ومنذ تلك الفترة زادت معاناة السوريين بشكل مضطرد مع ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الليرة السورية.







ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اسعارًا مختلفة حسب المناطق الجغرافية في الدولة السورية فالأسعار في دمشق تختلف عنها في حلب وتختلف عن حمص وإدلب ويرجع ذلك السبب إلى عدم وجود الرقابة القوية من الحكومة السورية.





سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية اليوم السبت 9/5/2020 :

1 ليرة سورية = 0.00194382 دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 514.452

سعر الليرة السورية مقابل اليورو الأوروبي

1 ليرة سورية = 0.00177198 يورو أوروبي

1 يورو أوروبي = 564.342 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي

1 ليرة سورية = 0.00728932 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.187 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الاماراتي

1 ليرة سورية = 0.00713867 درهم اماراتي

1 درهم اماراتي = 140.082 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

1 ليرة سورية = 0.0137773 ليرة تركية

1 ليرة تركية = 72.5833 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الليرة اللبنانية

1 ليرة سورية = 2.93030 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.341261 ليرة سورية