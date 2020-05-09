أسعار الدجاج في غزة اليوم السبت 9/5/2020 –انخفاض طفيف

يهتم عشرات الغزيين بأسعار الدجاج وملحقاته حيث يتساءلون بشكل يومي عن اسعار الدجاج وخاصة خلال شهر رمضان المبارك ، والذي يشهد ارتفاعاً منذ بداية شهر رمضان .
اهتمامات الغزيين باسعار الدجاج لا يقتصر على الدجاج فقط انما على كافة الملحقات .
الكثير من المواطنين في قطاع غزة يستهلكون الدجاج بشكل كبير وخاصة لإقبالهم على العزائم ولهذا يتساءل الآلاف عن اسعار الدجاج اليوم السبت 9/5/2020
اسعار الدجاج اليوم السبت 9/5/2020
وفي هذا السياق نقدم لكم اسعار الدجاج اليوم السبت 9/5/2020 وملحقاته على النحو التالي:
1-كيلو الدجاج حي 11 شيكلاً.
2-كيلو استيكات 25 شيكلاً.
3-دبوس الدجاج 16 شيكلاً.
4-كيلو فخذ الدجاج 14 شيكلاً.
- كيلو صدر الدجاج 24 شيكلاً.
6-كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.
7-كيلو جناح الدجاج 10 شواكل.
8-كيلو الشيش 25 شيكلاً.