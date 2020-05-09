احصائيات مفزعة: اصابات كورونا تجاوزت الـ4 مليون والوفيات ترتفع في دول جديدة

ارتفع عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم بشكل كبير يوم أمس الجمعة حيث تجاوزت الاصابات حاجز الـ4 مليون.
وسجلت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 5,500 ألف انسان أمس الجمعة في كافة أنحاء العالم وأكثر من 97 ألف اصابة، مبينة الاحصائيات زيادة مطردة في عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا في دول أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من وفاة أكثر من 190 ألف انسان في أفريقيا خلال السنة الأولى من الفيروس القاتل.
ووفقًا لأخر إحصائية نشرها موقع (worldometers) فإن عدد الاصابات بلغ 4,014,436 اصابة وعدد الحالات التي تم شفائها بلغت 1,387,230، بينما بلغ عدد الوفيات حول العالم نحو 276،253 انسان.
اصابات كورونا في العالم
وحول الدولة التي سجلت أعلى عدد اصابات بفيروس كورونا القاتل فهي على النحو التالي:
- الولايات المتحدة الأمريكية سجلت منذ تفشي الفيروس حتى اليوم السبت 9-5-2020 إصابة 1,322,163
- اسبانيا سجلت حتى الآن اصابة 260،117
- ايطاليا بلغت الاصابات فيها نحو 217185
- المملكة المتحدة (بريطانيا) بلغت فيها الاصابات 211،364
- روسيا ارتفعت الاصابات بشكل ملحوظ حيث سجلت اصابة 187،859
- فرنسا سجلت منذ تفشي الفيروس حتى صباح السبت 9-5 اصابة 176،079
وفيات كورونا في العالم
بالنسبة لأعلى الدول التي سجلت حالات الوفاة منذ تفشي فيروس كورونا حتى صباح السبت 9-5-2020 فهي كالتالي:
- الولايات المتحدة تتصدر الدول في عدد الوفيات حيث سجلت 78616
- المملكة المتحدة بريطانيا سجلت وفاة 31241 انسان
- ايطاليا سجلت وفاة نحو 30،201 شخص
- اسبانيا سجلت 26،299 حالة وفاة
- فرنسا سجلت وفاة 26230
- البرازيل سجلت وفاة 10017 شخص
وفيما يتعلق بالدول العربية فقد شهد يوم أمس الجمعة زيادة مضطردة في تسجيل عدد الاصابات والوفيات خاصة في السعودية ومصر.
وفيات كورونا في الدول العربية
الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الوفيات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم السبت (9-5-2020) هي كالتالي:
- مصر سجلت حتى اليوم وفاة 503
- الجزائر سجلت وفاة 488
- السعودية سجلت وفاة 229
- المغرب سجلت وفاة 186
اصابات كورونا في الدول العربية
الدول التي سجلت أعلى نسبة بعدد الاصابات منذ تفشي الفيروس حتى اليوم السبت (9-5-2020) هي كالتالي:
1- السعودية سجلت اصابة 35432 انسان
2- قطر سجلت اصابة 20،201 شخص
3- الامارات بلغ عدد الاصابات 16793
4- مصر سجلت اصابة 8476
5- الكويت سجلت اصابة 7،208