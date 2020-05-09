القدس لم تسجل إصابات بكورونا منذ 3 أيام ..وعضو لجنة طوارئ يوضح السبب !

أكد منير الغول عضو لجنة الطوارئ لمواجة كورونا في القدس المحتلة اليوم السبت 9/5/2020 ، ان القدس ومنذ ثلاثة أيام لم تسجل أي اصابات بفيروس في صفوف المواطنين .

وقال الغول خلال تصريحات اذاعية وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان سبب عدم تسجيل الاصابات لا يعود لإتباعهم الاجراءات الاحترازية ، انما يعود لإنخفاض أعداد المواطنين المتوجهين لإجراء الفحوصات مما يضع القدس تحت الخطر بسبب عدم توجه المواطنين لإجراء الفحوصات .

وحذر الغول من القنبلة الموقوتة التي قد يشكلها تقاعس المواطنين من عدم إجراء الفحوصات ، كونهم يتواجدون في المقاهي دون اي اجراءات احترازية لمنع تفشي كورونا .

وبين ان عدد المصابين في القدس استقر عند 170 حالة ، تعافى منهم 97 حالة ، في حين توجد 6 حالات داخل المشافي لتلقي العلاج.