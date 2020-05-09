الطقس اليوم السبت 9/5/2020- انخفاض وأمطار متفرقة اليوم وارتفاع غدا

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 9/5/2020 ، ان انخفاضاً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار .

غدا الأحد 10/5/2020، يكون الجو ربيعياً لطيفاً ، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة .

والاثنين 11/5/2020، يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً ، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام.