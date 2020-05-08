طريقه الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال الشهر الحالي

إلى كل الباحثين عن طريقه الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع شركة الاتصالات، نقدم لكم اليوم عبر فلسطين اليوم الإخبارية الموقع والرابط المخصص من أجل دفع الفواتير هذا الشهر أون لاين دون الحاجة للذهاب الى فروع الشركة لتسهيل على العملاء.

ويمر العالم في هذه الأيام بظروف صعبة مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم ونقدم لكم بالخطوات عن معرفة قمة الفاتورة وطرق تسديد الدفع اون لاين لشهر ابريل 2020 تابعوا معنا.

طريقه الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بعد ان شهدت الايام الماضية انتشار خبر الغاء فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل وقد قامت الشركة بالرد على انه خبر كاذب وأكدت ان الدفع متاح من خلال الاون لاين وتم مد فتره السماح للعملاء المشتركين ويجب على الكل بدفع الفاتورة في خلال ذلك الشهر وقد اعلنت الشركة بدفع الفاتورة عن طريق الاون لاين لتسهيل على العملاء المشتركين من اجل زيارة الموقع الخاص بشركه الاتصالات دون الحاجه الى الذهاب الى فروع الشركة.

اعلنت الشركة ان دفع الفاتورة يبيدا من يوم 15 ابريل ويتم مده السماح بسبب الاحوال التي تمر بها البلد في الفترة الاخيرة بسبب أزمه كورونا وتم مدة فتره السداد ولن يتم قطع الانترنت بسبب امتحانات للطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية اون لاين في هذه الفترة وقد قامت الشركة بتجهيز اماكن الاستقبال للمواطنين بتعقيمها من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

الدخول على موقع المصرية للاتصلات “اضغط هنا”

قم بأدخال الرقم الارضى الخاص بك

قم بأدخال كود المحافظة والنقر على ايقونة اظهار

سوف تظهر لك فاتورة التليفون الارضى واجمالي المبلغ

ويمكنك الاستعلام وسداد قيمة الفواتير الكترونيا بأكثر من طريقة