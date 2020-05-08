قصة تعذيب القطة التي أغضبت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

قصة تعذيب القطة اصبحت من اكثر ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت مجموعة من الفتيات بتعذيب قطة بصورة وحشية، مما أثار حالة من الغضب والاشمئزاز بين النشطاء.

وسادت حالة من الامتعاض على مواقع التواصل بسبب الوحشية التي ظهرت عليهم والذى فعلوه مع كائن ضعيف دون سبب وكانت الفتاه تظهر بالفيديو بربط القطة بخيط والوقوف عليها.

قصة تعذيب القطة

يشار إلى ان وسم القطه الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل ومن خلال البحث قد تواصلوا ان مكان الفتيات في ماليزيا وتم ابلاغ الشرطة ضد الفتيات ومطالبات بالقبض عليهم وعلى الفور استجابت الشرطة وتم القبض عليهم.

وتفاعل ايضا عدد من المشاهدين على فيديو القطه ومنهم الفنان الكبير محمد هنيدي قائلا «اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب أنها حبستها …بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن بريء كده».

وعلق اللاعب حسام غالي، على الفيديو وقال: «بسم الله الرحمن الرحيم “وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ صدق الله العظيم».