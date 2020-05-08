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ترامب: فيروس كورونا سيختفي دون لقاح

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 22:33 - 08 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن وباء كورونا سيختفي دون لقاح، غير أنه لم يقدم أي دليل يدعم كلامه، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب بحسب ما نقلت الوكالة: "إنني راض عن تدابير مواجهة كورونا التي اتخذها البيت الأبيض، ولست قلقا".

الجدير بالذكر أن ترامب في وقت سابق من اليوم بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

يشار إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 75 ألف شخص، وتحتل البلاد المركز الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.

وكان ترامب في تصريحاته السابق قد توقع وصول حصيلة الضحايا إلى ما بين 60 و70 ألف حالة، وشكك في إمكانية وصولها إلى 100 ألف.
 

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