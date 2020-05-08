إجراءات خاصة من وزارة التربية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

كشف مسؤول الشؤون التعليمية في إذاعة القدس أ. محمد الحطاب، عن استعانة وزارة التربية والتعليم بـ ٤٣ مدرسة تابعة للأونروا، في سابقة هي الأولى من نوعها تهدف لتسهيل التقدم لامتحانات الثانوية للطلبة بالقرب من أماكن سكنهم.

وأوضح الحطاب أن أعداد الطلبة في كل قاعة ستنخفض إلى الثلث بمتوسط من 10 إلى 12 طالب في كل قاعة.

وأشار إلى أن أعداد المراقبين ستزيد، إذ يتطلب التوسع في المدارس أكثر من ألف مراقب جديد، لافتةً إلى أن نشرة خاصة بإجراءات السلامة والوقاية ستصدر منتصف الأسبوع القادم.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت أكد أن امتحان الثانوية العامة سيكون في نفس موعده 30 مايو، وقد تم تحديد الجزء المطلوب للامتحان وتعميمه على الطلبة في وقت سابق.

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة عند الامتحانات، من خلال تقليص عدد الطلاب في القاعات، وتطبيق بروتكول صحي لعملية دخول وخروج الطلاب.

وأوضح أنه لدى الوزارة مركزين للتصحيح، وهذا العام سنضيف مراكز أخرى، لتقليص عدد المعلمين في الغرفة الواحدة للتصحيح.

وقال إنه طوال الأعوام السابقة كانت الوزارة تستخدم التعليم عن بعد خاصة مع ظروف الحصار والحروب التي مر بها قطاع غزة.

وأكد ثابت أن الوزارة صورت دروس الثانوية العامة لتغطي كافة المناهج، وهي متوفرة على موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم، والذي يعتبر من أفضل 10 مواقع تعليمية على مستوى الوطن العربي.

وذكر أن الوزارة بدأت بث مراجعات الثانوية العامة قبل تعليق الدراسة وهي مستمرة حتى الآن، عبر إذاعة صوت التربية والتعليم.