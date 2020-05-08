سعر عملة البيتكوين حاجز اليوم الجمعة 8/5/2020

يبحث الكثيرون عن سعر عملة البيتكوين حاجز اليوم الجمعة حيث تجاوزت الـ10 آلاف دولار لأول مرة منذ فبراير/شباط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتقود مكاسب سوق الأصول المشفرة.

وجاءت مكاسب العملة الرقمية الأولى عالمياً مدفوعة بعدد من العوامل مثل ضخ البنوك المركزية سيولة قوية في الأسواق إضافة إلى زيادة اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأصول المشفرة.

وتلقى السوق الرقمي كذلك الدعم من ترقب عملية انقسام فنية جديدة في البيتكوين، والتي تحدث كل بضعة سنوات، حيث من المتوقع أن ينقسم مكافآة تعدين العملة إلى النصف من 12.5 بيتكوين إلى 6.25 بيتكوين جديدة.

سعر عملة البيتكوين حاجز اليوم الجمعة

ومن المقرر أن تحدث عملية الانقسام هذه يوم 12 مايو/آيار الجاري، ما يعني أنه يتبقى فقط نحو 4 أيام.

وتعرضت البيتكوين إلى موجتين بيعيتين في شهر مارس/آذار الماضي، دفعت قيمتها للهبوط إلى 3867 دولار تقريباً وهو مستوى لم تشهده منذ مارس/آذار عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت قيمة عملة البيتكوين الافتراضية بأكثر من 150 بالمائة.

وبحسب البيانات المتاحة على منصة "كوين ديسك"، فإن البيتكوين تجاوزت 10 آلاف دولار في وقت مبكر من تعاملات الجمعة للمرة الأولى منذ شهر فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية إلى 267.62 مليار دولار مقارنة مع 254.73 مليار دولار المسجلة قبل يوم.

ويعني ذلك أن الأصول المشفرة شهدت مكاسب بنحو 12.89 مليار دولار في غضون آخر 24 ساعة، وفقاً لمنصة العملات الرقمية.

أداء الأصول الرقمية في آخر 24 ساعة - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وفي نفس التوقيت، ارتفعت البيتكوين بنحو 6.4 بالمائة لتصل إلى 9889.4 دولار بعد أن وصلت إلى مستوى 9990 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وتقف القيمة السوقية للعملة إلكترونية رقم واحد حول العالم عند 181.65 مليار دولار، لتشغل المرتبة الأولى في قائمة العملات الرقمية بدون منافس، وفقاً للبيانات المتاحة على منصة "كوين ماركت كاب".

ووفقاً لبيانات منصة "كوين ماركت" فإن المكاسب كانت السمة السائدة في قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات رقمية من حيث القيمة السوقية.

وارتفعت الإيثريوم بنحو 2.7 بالمائة كما زادت عملة الريبل بنسبة 0.8 بالمائة، في حين لم تشهد عملة تيثر تغييراً يذكر، بينما سجلت عملة البيتكوين كاش مكاسب بنحو 3.6 بالمائة.