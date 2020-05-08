يبحث الكثيرون في سوريا والعالم عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة 8/5/2020 في البنوك والسوق السوداء، الذي نتابعه معكم بشكل مستمر ويومي في موقع فلسطين اليوم.

واستمرت أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية في الارتفاع الجنوني والكبير مقابل الليرة السورية، وذلك بسبب الأزمات التي تعيشها البلاد في سوريا، والصراعات السياسية والطائفية في البلاد منذ بدء الثورة السورية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد السوري وأثر بالسلب على أسعار الذهب في سوريا، وارتفاع اسعار المعادن والعملات العربية واليورو لا سيما سعر الدولار الأمريكي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

ونقدم لكم آخر التحديثات على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الاخرى بحسب السوق في عدة مناطق:

الأسعار في دمشق:

1 دولار أمريكي = 1390 ليرة للشّراء، و1400 للبيع.

1 يورو = 1498 ليرة للشّراء، و1514 للبيع.

1 ليرة تركية = 193 ليرة للشّراء، و198 للبيع.

1 دينار أردني = 1959 ليرة للشّراء، و1982 للبيع.

1 ريال سعودي = 365 ليرة للشّراء، و372 للبيع.

الأسعار في حلب:

1 دولار أمريكي = 1390 ليرة للشّراء، و1400 للبيع.

1 يورو = 1498 ليرة للشّراء، و1514 للبيع.

1 ليرة تركية = 193 ليرة للشّراء، و198 للبيع.

1 دينار أردني = 1959 ليرة للشّراء، و1982 للبيع.

1 ريال سعودي = 365 ليرة للشّراء، و372 للبيع.

أسعار الذهب:

غرام عيار 18 = 55794 ليرة سورية.

غرام عيار 21 = 65093 ليرة سورية.

أسعار صرف الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الجمعة

سعر الدولار في دمشق اليوم 1280 ليرة سورية للشراء، 1285 ليرة للبيع.

سعر الدولار في محافظة إدلب 1277 ليرة سورية للشراء، و1279 ليرة للبيع.

سعر الدولار في اللاذقية 1275 ليرة للشراء و1280 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في منبج 1281 ليرة للشراء، و1283 ليرة للبيع.

سعر الدولار في القامشلي 1283 ليرة للشراء و1290 ليرة للبيع.

سعر الدولار في الطبقة 1282 ليرة سورية.

سعر الدولار في حمص اليوم 1283 ليرة سورية للشراء و1288 للبيع ليرة سورية.