نجم يوفنتوس يرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة

رحبّ نجم يوفنتوس الإيطالي، ميراليم بيانيتش، بإمكانية الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بالموسم الكروي القادم.

ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن بيانيتش أبلغ مسؤولي يوفنتوس بأنه قرر الانضمام إلى برشلونة، في حالة مغادرة السيدة العجوز، وبات حسم الصفقة التبادلية متروكًا للاتفاق بين الناديين.

وأشارت إلى أن الاسم الأول المطلوب من المدرب ماوريسيو ساري والمدير الرياضي فابيو بارتيتسي في الصفقة، هو آرثر ميلو نجم برشلونة، إلا أن الأخير يرفض بوضوح مغادرة "كامب نو".

وأوضحت أن برشلونة عرض 3 أسماء لدخول الصفقة التبادلية، هم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ونيلسون سيميدو.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن يوفنتوس غير مقتنع براكيتيتش، كما أن اللاعب يريد الانضمام إلى إشبيلية.

ويرفض مسؤولو السيدة العجوز عودة فيدال؛ بسبب تقدمه في العمر، كما أن قيمته الفنية أقل من آرثر، بينما قد يتم التفكير في ضم سيميدو، إذا رحل ماتيا دي تشيليو.

وذكرت الصحيفة، أن يوفنتوس يفكر في طلب مقابل مادي، جنبًا إلى جنب مع تبادل اللاعبين.