صور سبب وفاة الشيخ محمد الفيفي

أعلن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في السعودي اليوم الجمعة عن سبب وفاة الشيخ محمد الفيفي الي أعلن عن وفاته فجر اليوم الجمعة.

ونعى الشيخ العفيفي مئات الآلاف من الشيوخ ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي خاصة أبناء المملكة العربية السعودية.

وتداول النشطاء، صورا للشيخ الفيفي وهو على سرير المرض في الفترة الأخيرة، إذ كان يُعاني من مرض السرطان الذي آلم به قبل مدة زمنية

سبب وفاة الشيخ محمد الفيفي





الناشط السعودي عبدالله الفواسي كتب على صفحته الشخصية تويتر بالقول:

إنا لله وانا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله الشيخ محمد جبران الفيفي بعد محاربته لمرض السرطان.

الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الابيض من الدنس والله يرحم موتانا وموتى المسلمين.

بينما كتب الناشط عبود:

وفاة الشيخ محمد الفيفي، رحمك الله رحمة الأبرار وأسكنك أعالي الجنان مع الصديقين والأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

والله إنا على فراقك لمحزونون انا لله وإنا إليه راجعون.

أما عبدالله بن المبارك، فقد كتب:

رحمه الله واسكنه الفردوس. كان يقول لي قبل وفاته بأيام أنا ما خشيت الموت ولكني أحمل هم الذهاب للمسجد نعم الجار والأخ. جمعنا الله به في جنات النعيم ووالدينا وأحبابنا".





من هو الشيخ محمد الفيفي؟