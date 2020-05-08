فيديو أفضل هدف في الدوري الانجليزي لهذا الموسم

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن جائزة أفضل هدف في الدوري الانجليزي لهذا الموسم (2019-2020).

وحصد جائزة أفضل هدف الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم فريق توتنهام الانجليزي، ليتفوق على النجم المصري محمد صلاح الذي احتل المركز الثاني.

وحصل سون على 28% من الأصوات بينما النجم محمد صلاح حصل على 23% من الأصوات، يليهما البلجيكي كيفين دي بروين ثالثًا ب18% من الأصوات.

أفضل هدف في الدوري الانجليزي

وجاء هدف الكوري الجنوبي سون عندما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم توتنهام على ضيفه بهدفين دون مقابل، حيث وصلت الكرة إلى سون وهو على مشارف منطقة جزاء فريقه، وانطلق بالكرة مسافة 80 مترا دون أن يتمكن أحد من لاعبي الخصم من توقيفه.

وانفرد سون بحارس بيرنلي مسجلا الهدف الثالث، في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه 5-0.

وشارك سون هذا الموسم في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي، سجل خلالها 9 أهداف وقدم لزملائه 8 تمريرات حاسمة.

وتوقفت منافسات "البريمرليغ" منذ مطلع شهر مارس الماضي، إثر تفشي فيروس كورونا، على أن تعود المباريات في وقت لاحق.