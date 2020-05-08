عباس: جميع الاتفاقيات مع اسرائيل ستعتبر باطلة ولاغية حال تنفيذ هذا القرار

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنه في حال أقدمت "إسرائيل" على ضم الأراضي الفلسطينية (المستوطنات) فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية.

وقال عباس عقب اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة مساء الخميس: "إن رسالته للمجتمع الدولي جادة وصريحة وأنه في حال إعلان حكومة الاحتلال عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين.

كما أكدت اللجنة التنفيذية في بيانها أن العلاقة الفلسطينية مع إسرائيل تقوم على رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتنكر للحقوق الفلسطينية .

ورفضت التنفيذية سعي الأحزاب المشكلة لحكومة الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية، وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات غير القانونية.

وثمنت اللجنة التنفيذية المواقف الجادة والثابتة للدول العربية والاتحاد الأوروبي والمواقف الدولية الأخرى في رفض مخططات الضم والاستيطان والأبرتهايد.