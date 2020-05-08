واشنطن تبدأ بسحب منظومة "باتريوت" وطائرات من السعودية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الاسبوع المنصرم، سحب بطاريتي صواريخ "باتريوت" من أصل 4 بطاريات وبعض الطائرات المقاتلة من المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لمصدر أمريكي مسؤول ذكر لصحيفة (أسوشييتد برس)، فإن الادارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب والمملكة السعودية تحت ادارة ولي العهد محمد بن سلمان تشهد توترات كبيرة بشأن انتاج النفط.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن البطاريتين كانتا تحرسان منشآت نفطية في المملكة السعودية، فيما تركت واشنطن بطاريتين في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الصحراء السعودية إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي الأخرى ومقاتلات نفاثة.

يُشار إلى أن تقليص الوجود الأمريكي في السعودية يأتي بعد أشهر قليلة فقط من التعزيز العسكري لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة كما يقولون.

ولفت المسؤول الأمريكي، بأن حوالي 300 جندي يشغلون البطاريتين سيغادرون السعودية.

وعندما زادت السعودية من إنتاج النفط وخفضت الأسعار هذا العام، اتهم الجمهوريون المملكة بدفع زيادة الاضطراب في سوق النفط التي كانت تعاني بالفعل بسبب كورونا.

ويضر تقلب وتحطيم الأسعار منتجي النفط الصخري الأميركي، ما يؤدي إلى تسريح العمال في الصناعة، ولا سيما في الولايات التي يديرها الجمهوريون.

وحذر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في أواخر مارس / آذار من أنه إذا لم تغير السعودية مسارها، فإنها تخاطر بفقد الدعم الدفاعي الأميركي ومواجهة مجموعة من "أساليب الدولة" مثل التعريفات والقيود التجارية الأخرى والتحقيقات والعقوبات.